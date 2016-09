Feriado tem redução de 70% no número de mortes nas estradas

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) intensificou as ações nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado de 7 de setembro (Dia da Independência do Brasil) através da “Operação Independência” em todo o Paraná. Neste ano o batalhão registrou uma redução de 70% no número de mortes, de 22% nos acidentes e de 28% nos feridos. Já os testes etilométricos aumentaram em 43% e as imagens de radar em 20%. As ações iniciaram-se às 14 horas de terça-feira (06/09) e seguiram até às 8 horas desta segunda-feira (12/09).



