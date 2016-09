Peemedebista que preside CCJ diz que vai votar a favor da cassação de Cunha

RANIER BRAGON BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Osmar Serraglio (PMDB-PR), afirmou à reportagem que votará nesta segunda-feira (12) a favor da cassação do mandato do correligionário Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Serraglio foi eleito para a CCJ, que é a principal comissão da Casa, em 3 de maio deste ano com o apoio de Cunha, então presidente da Câmara. Dois dias depois dessa posse, o Supremo Tribunal Federal afastou Cunha do cargo e do mandato sob a acusação de que ele usava sua influência no Legislativo para atravancar as investigações contra ele na Justiça e no Congresso. Apesar de anunciar o voto pela cassação do colega de partido, Serraglio não quis dizer os motivos que o levaram a tomar a decisão. O peemedebista do Paraná, que relatou em 2005 a principal CPI do caso do mensalão, fez avaliações sobre o caso de Cunha logo após a aprovação pela Câmara dos Deputados da autorização para a abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, em abril. Na ocasião ele afirmou que Cunha saía fortalecido e que dificilmente seria cassado por ter maioria no Conselho de Ética da Casa. POSSE "A minha história e biografia dizem como me procederei. Não tenho compromisso nenhum. (...) Posso afirmar que o Brasil pode esperar de mim um condutor exemplar, que irá proceder como se pode esperar de uma comissão de Constituição e Justiça", disse Serraglio ao assumir a CCJ, em maio. Na ocasião a comissão analisava recurso de Cunha que pedia a anulação de seu processo de cassação. A CCJ acabou rejeitando o recurso de Cunha posteriormente. Serraglio foi eleito para o cargo após uma combinação interna no PMDB que contou com o aval de Cunha. Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), que também pleiteava a vaga, recebeu o compromisso de ser apoiado pelo partido para comandar a comissão em 2017. A reportagem apurou que outros líderes partidários que eram alinhados a Cunha também vão votar a favor da cassação do peemedebista na sessão desta segunda.