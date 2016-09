Brasil já teve dez filmes indicados a categorias do Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comissão do Ministério da Cultura escolheu, nesta segunda (12), "Pequeno Segredo", de David Schürmann, representar o país em uma possível vaga ao Oscar. Se também for selecionado pela Academia, o filme será a 11ª produção brasileira a concorrer a uma estatueta. O primeiro a receber uma indicação ao prêmio, na categoria de melhor filme estrangeiro, foi "O Pagador de Promessas", de Anselmo Duarte, em 1962. Apesar de perder o prêmio para o francês "Sempre aos Domingos", de Serge Bourguignon, o brasileiro ganhou o Palma de Ouro no festival de Cannes do mesmo ano. Foi somente após mais de duas décadas, em 1985, que o país retornou à disputa, desta vez com "O Beijo da Mulher Aranha", de Hector Babenco, morto neste ano. O romance com Sonia Braga no elenco concorreu nas categorias de melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor direção, levando o prêmio de melhor ator pela performance de William Hurt como o prisioneiro Luis Molina. Em 1995 foi a vez de "O Quatrilho", de Fábio Barreto, disputar o melhor filme estrangeiro, vaga que foi ocupada dois anos depois pela produção do irmão do cineasta, Bruno Barreto, com "O Que É Isso, Companheiro?", em 1997. No ano seguinte, Fernanda Montenegro foi indicada na categoria de melhor atriz por interpretar Dora em "Central do Brasil", filme que também esteve na disputa pelo prêmio de melhor filme estrangeiro. Apesar de não levar o prêmio da Academia, o filme de Walter Salles venceu os prêmios Globo de Ouro, BAFTA e Urso de Ouro, entre outros. Já "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles (co-dirigido por Kátia Lund), recebeu indicações a quatro categorias em 2003, incluindo a de melhor direção e a de melhor roteiro adaptado. Recentemente, o longa esteve em uma lista de melhores filmes do século 21. OUTROS FORMATOS Documentários e curtas-metragens também representaram o Brasil no prêmio mais famoso do cinema. Em 2000, "Uma História de Futebol", live-action (animação com atores reais) de Paulo Machline, esteve na disputa de curta-metragens. Na 83ª edição da premiação, em 2010, o documentário "Lixo Extraordinário" perdeu para "Trabalho Interno", de Charles Fergusson, com Matt Damon no elenco. "O Sal da Terra", em que Wim Wenders documenta o trabalho de Sebastião Salgado, foi desbancado por "Citizenfour", que reuniu encontros com Edward Snowden. A indicação mais recente foi a da animação "O Menino e o Mundo", de Alê Abreu, que esteve na disputa em 2015.