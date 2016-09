Obras trazem mais conforto e segurança a toda a comunidade escolar

As obras que serão viabilizadas nas escolas pelo programa Escola 1000 vão muito além das questões estéticas e educacionais - trarão também mais segurança aos frequentadores dos colégios. Adaptações sugeridas pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil e mudanças para que as quadras fiquem bem protegidas estão entre as principais melhorias escolhidas pelas unidades atendidas. Por meio do programa, mil escolas estaduais serão contempladas com R$ 100 mil cada uma para melhorias.



Um exemplo é o Colégio Estadual Iara Bergmann, localizado no bairro Ganchinho, em Curitiba. As reformas previstas, além de estimularem o aprendizado, vão trazer mais segurança a mais de 2 mil pessoas, entre professores, funcionários e estudantes matriculados nos ensinos fundamental e médio. Isso porque a decisão da comunidade escolar foi melhorar a rede elétrica, que está sobrecarregada, e fazer a adaptação da escola de acordo com as normas atuais de segurança do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.



“A capacidade de energia elétrica será ampliada para atender as demandas atuais da escola, o que vai refletir na qualidade da aula, na limpeza e até mesmo no atendimento à comunidade”, disse a diretora Anelita Miqueletto.



Ela conta que vinham sendo feitos reparos pontuais na escola, mas com o dinheiro do novo programa será possível fazer muito mais. “Substituímos as portas e fizemos uma série de outras adequações devido a orientações do Corpo de Bombeiros. A partir de agora esse investimento em educação é um divisor de águas”, comemorou a diretora, acrescentado que as melhorias vão estimular os alunos a cuidarem mais do colégio. “Os reparos vão despertar nos estudantes a responsabilidade pela preservação da escola. O ambiente vai ficar mais agradável para os alunos e eles vão se sentir responsáveis pela conservação do prédio”, completou Anelita.



Andréia Julita de Oliveira, mãe do aluno Rodrigo de Oliveira, ficou muito satisfeita em participar da audiência pública que definiu as prioridades na escola. “O colégio está precisando, o dinheiro vai ser muito bem-vindo. A escola é muito grande e o sistema elétrico é fraco. O número de televisores e outros aparelhos aumentou muito nos últimos tempos. Então, a parte elétrica é uma prioridade”, explicou. “Bom mesmo é a escola decidir. O governo libera a verba e a escola vai fazendo o que tem que fazer”, destacou.



A diretora Anelita também comemora o envolvimento da comunidade. “Na hora da reunião a gente senta e coloca todos os problemas e decide o que fazer junto com a comunidade. Assim, todos acompanham o quanto custa, o quanto vai ser investido, onde precisa ser investido. Essa autonomia é fundamental”, comentou.



No Colégio Estadual Campo Germano Stédile, em Dois vizinhos, a reforma nas calhas e telhado vai impedir que a água escorra em excesso e deixe o piso molhado, o que pode causar escorregões, de acordo o diretor Jocemar Antônio Carlesso. “As calhas não estão dando conta”, observou. “Como a comunidade também utiliza as dependências do colégio, não só os nossos alunos, mas toda população será beneficiada”, disse Carlesso.



Outro exemplo é a Escola Estadual do Campo Humberto Fernandes de França, de Tomazina. O diretor Fábio Godoi Correia conta que, até agora, são feitos pequenos reparos com o dinheiro do Fundo Rotativo, mas que com as novas verbas do Escola 1000 a reforma poderá ser bem mais ampla. “Vamos resolver problemas de calçamento e deixar a quadra de esportes mais adequada e segura”, resumiu o gestor. “Esses recursos são essenciais, a qualidade do ambiente para receber o aluno é fundamental”, declarou.



MAIS RECURSOS - O programa Escola 1000 é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Casa Civil e da Secretaria de Estado da Educação. Mil unidades serão contempladas com R$ 100 mil cada, para melhorias.



De acordo com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, a intenção do Governo do Estado é justamente essa - investir em infraestrutura para que os estudantes se sintam acolhidos, valorizados, e rendam mais nos estudos. “Por isso a participação de toda a comunidade escolar na definição das obras é fundamental, tanto pela escolha da intervenção que será feita quanto pela transparência e controle posterior da aplicação do dinheiro, que pode ser usado para pintura, melhorias em laboratórios, reparos em banheiros, enfim, é a comunidade que decide”, explicou Rossoni.



A secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, avalia que os investimentos feitos para melhorar a segurança dos estudantes são fundamentais. “Com o piso novo e adequado, o risco de quedas é menor. Com portas e saídas sinalizadas, é mais fácil retirar todo mundo do prédio em caso de emergência. Quadras com proteção evitam que uma bola atinja alguém. São melhorias de pequeno porte, mas que fazem toda a diferença”, comentou Ana Seres.