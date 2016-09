Semana em SP tem início quente e seco; temperatura cai 12°C até sexta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo começa a semana com dias ensolarados e com altas temperaturas devido a uma massa de ar seco e quente que se concentra no centro do país. Contudo, a passagem de uma frente fria no meio da semana aumenta a nebulosidade e derruba a temperatura máxima em 12°C até sexta-feira (14). Os paulistanos devem continuar com sol forte, tempo seco e baixa umidade relativa do ar até a próxima quarta (14), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Essas são características típicas do inverno, que termina no próximo dia 22. A temperatura máxima nesta segunda-feira (12) deve ficar em torno de 31°C, com umidade relativa do ar em torno de 20% -nível considerado em estado de atenção pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Entre 12% e 20%, a organização considera estado de alerta. Já índices inferiores a 12% são tidos como estado de emergência sanitária. Essas condições dificultam a dispersão dos poluentes e aumentam os riscos para formação e propagação de queimadas, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), ligado à Prefeitura de São Paulo. Para terça (13), a previsão será de predomínio de sol forte, calor e baixa umidade do ar na Grande São Paulo, com temperaturas oscilando entre 19°C e 32°C. Não há previsão de chuva e os percentuais de umidade devem ficar em 25% no período da tarde. A meteorologista do Inmet Helena Turon alerta que haverá a formação de um ciclone extratropical devido a uma área de baixa pressão na região Sul do país, entre a Argentina e Uruguai. Esse ciclone provocará fortes ventos, que podem atingir 150 km/h, e também causará fortes temperais no Rio Grande do Sul. Com isso, a partir de quarta (14) uma frente frita chega ao sul do Estado de São Paulo e provoca mudanças nas temperaturas. O dia amanhece nublado, com névoa seca e umidade do ar em torno de 30% na capital paulista. No sul e extremo leste do Estado a nebulosidade aumenta no final do dia e pode ocorrer chuva isolada. O calor diminui à tarde e a temperatura máxima deve chegar a 27°C, com mínima em torno de 17°C. A partir de quinta (15) os paulistanos começam a sentir a mudança do clima. O dia começa mais frio e nublado, com temperaturas oscilando entre 14°C e 23°C. Já na sexta (16), a previsão é de mais frio, com temperatura mínima em torno de 12°C e, a máxima, não deve ultrapassar os 19°C.