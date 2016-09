São Paulo “desfalca” Paraná e Vila Nova

Jean Carlos: líder em assistências da Série B (foto: Divulgação/Rubens Chiri/saopaulofc.net)

O confronto entre Paraná Clube e Vila Nova, nesta terça-feira (dia 13), foi “desfalcado” pela ação do São Paulo. O clube paulista contratou na semana passada os principais destaques deses dois times na Série B.

O atacante Robson, 26 anos, era o artilheiro do Paraná na Série B, com oito gols, e líder em assistências da equipe, com cinco passes para gols. O jogador foi emprestado para o São Paulo até o final de maio de 2017.

O meia Jean Carlos, 24 anos, ex-São Bernardo, era o jogador com mais assistências entre os 20 times da Série B, com oito passes para gols. Também já tinha marcado três gols no torneio. Foi contratado pelo São Paulo.

O artilheiro do Vila Nova na Série B é o atacante Moisés, 30 anos, 1,68m de altura, e com passagens por vários clubes goianos. Ele tem seis gols na competição.

O vice-artilheiro do Vila Nova é Vandinho, 30 anos, com cinco gols. Ele foi formado na base do Paraná Clube e defendeu o clube até 2007. Em 2016, teve excelente desempenho no Paranaense pelo J.Malucelli, com sete gols em oito jogos. Vandinho é desfalque para a partida desta terça-feira, devido a suspensão.

Outro desfalque é o volante Victor Bolt, também suspenso. O jogador já levou 11 cartões amarelos e 3 vermelhos nos 18 jogos que disputou na competição. Em cartões, ele é o recordista da Série B 2016.

O centroavante titular do Vila Nova é Patrick, 26 anos, formado na base do Atlético-PR. Ele foi vice-campeão da Copa São Paulo de Juniores de 2009, junto com o zagueiro Manoel e o atacante Marcelo Cirino.

O Vila Nova também conta com o lateral-direito Jefferson Feijão, 29 anos, que defendeu o Paraná em 2010.

OS CONVOCADOS

Pelo Vila Nova para enfrentar o Paraná

Goleiros: Saulo e Wagner Bueno

Zagueiros: Guilherme Teixeira, Reginaldo, Gustavo Geladeira e Reniê

Laterais: Jefferson Feijão e Marcelo Cordeiro

Volantes: Fagner, Caíque, Geovane e Maguinho

Meias: Fernando Neto e Roger

Atacantes: Moisés, Patrick, Fabinho, Joãozinho e Mateus Anderson