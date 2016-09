Desfile de Fanfarras de escolas municipais anima Centro Histórico de Curitiba

A partir desta terça-feira (13), fanfarras de cinco escolas municipais de Curitiba participarão de desfiles no Centro Histórico da cidade. As apresentações acontecerão sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 14 horas, com saída dos estudantes da frente da Catedral Metropolitana. O desfile segue até o prédio Belvedere, na Praça João Cândido, no bairro São Francisco.

As fanfarras fazem parte de uma série de eventos culturais promovidos para estimular a revitalização da praça e seu entorno, organizada em parceria entre a Prefeitura de Curitiba, a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos do Governo do Estado do Paraná e a Academia Paranaense de Letras.

A primeira fanfarra a se apresentar será a da Escola Municipal Leonor Castellano. Os estudantes sairão da Catedral, seguindo pela Galeria Júlio Moreira até chegar ao Memorial de Curitiba, onde apresentam as coreografias das balizas e o dos músicos. O percurso continua até a Rua do Rosário, para nova parada em frente à Fonte da Memória, conhecida como Cavalo Babão, na Praça Garibaldi. O Relógio das Flores e a Praça João Cândido, na proximidade do Belvedere, serão os pontos finais de cada desfile.

No dia 15, será a vez da fanfarra da Escola Municipal CEI Prof. Lauro Esmanhoto e na terça-feira (20), se apresentam os estudantes da Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva. No dia 22 de setembro, a fanfarra da Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesserolli percorre o Centro Histórico e, no dia 27, a agenda é da Escola Municipal CEI Bela Vista do Paraíso. No dia 29, a série de desfiles termina com nova apresentação da Escola Municipal Leonor Castellano.

Para a secretaria municipal da Educação, Roberlayne Borges Roballo, a realização dos desfiles promoverá um importante intercâmbio entre os estudantes e a população da cidade. “Para os estudantes, será a oportunidade de apresentar o talento que eles desenvolvem nas escolas durante as atividades culturais dos contraturnos, mas também uma nova chance de visitarem o Centro Histórico e estreitar a relação com a cidade”, diz.

Revitalização

A ação cultural com as fanfarras pretende chamar a atenção da população para valorizar a Praça João Cândido e seu entorno. A revitalização está sendo realizada pelo Instituto de Pesquisa Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) em duas etapas. A primeira é a recuperação do prédio Belvedere e a segunda é uma intervenção no espaço público, estimulando a ocupação da área.

O Belvedere tem dois andares e após a conclusão da reforma abrigará um Café Escola do Senac-PR e a sede da Academia Paranaense de Letras. Empresários da região central de Curitiba, representantes de entidades sociais, religiosas e de órgãos do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal também são parceiros na revitalização.