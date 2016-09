(foto: Pedro de Oliveira/Alep)

A Assembleia Legislativa aprovou hoje, em primeiro turno, o novo pacote de medidas de ajuste fiscal do governo Beto Richa. As propostas incluem a criação de duas novas taxas sobre a exploração de recursos hídricos (água) e minerais, e a permissão para a venda de imóveis e ações de estatais como Copel e Sanepar. Com as taxas, o governo estima que deve arrecadar R$ 100 milhões anuais. Já no caso das ações, a expectativa é de uma arrecadação de até R$ 2 bilhões. O Estado alega que as medidas são necessárias para garantir recursos para investimentos diante da queda de arrecadação provocada pela crise econômica nacional.

Tanto as novas taxas quando a permissão para a venda das ações e imóveis das estatais foram aprovadas por 28 votos favoráveis e 17 contrários.

