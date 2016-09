Cruzeiro rescinde empréstimo e devolve volante ao Corinthians

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro confirmou, na tarde desta segunda-feira (12), a rescisão do empréstimo de Marciel. O volante que tinha contrato até dezembro deste ano retornará ao Corinthians nesta terça e já fica à disposição de Cristóvão Borges. A quebra do compromisso ocorre em comum acordo entre as partes. Os paulistas, portanto, serão os responsáveis em arcar com os vencimentos do jogador, conforme revelado pelos mineiros. A quebra do acordo livra a agremiação de Belo Horizonte desta incumbência. O meio-campista deixa o Cruzeiro após disputar apenas cinco jogos em nove meses. Reserva em quatro dos confrontos, o atleta só esteve em campo por 307 minutos. A última aparição foi na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 1º de julho. Como não atuou em sete rodadas do Brasileiro pelo Cruzeiro, ele ainda pode defender o Corinthians na competição. O jogador de 21 anos fez quatro partidas sob a comando de Deivid e disputou um compromisso enquanto Paulo Bento esteve no comando. Com Mano Menezes, ele nem sequer chegou a atuar. Envolvido na mudança de Marciel para Belo Horizonte, Willians permanecerá no Corinthians. O volante pertence ao Cruzeiro e cumprirá contrato de empréstimo com o time paulista até dezembro de 2016.