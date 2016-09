"La Nave" foi e muitos ficaram a ver navios

Foram 4 os navios da MSC em 2015 singrando águas brasileiras. A temporada que começa agora terá apenas 2 embarcações da companhia (foto: Divulgação)

Em 2010 eles foram 20, um recorde do segmento. No ano passado, eram apenas 50% do melhor resultado: 10 embarcações. Na temporada que começa em novembro e vai até abril, serão apenas 7. Os resultados negativos têm vários motivos. Entre eles, o despreparo no atendimento ao turista estrangeiro, a não adaptação dos terminais para os cruzeiristas, e, claro, a baixa no poder aquisitivo e as incertezas da nossa economia. As companhias que operam cruzeiros marítimos alegam também que são altos os custos devido às tarifas portuárias.

Já no ano passado os armadores tiveram que encontrar maneiras de preencher as cabines com promoções especiais, porque cabine vazia de navio é como poltrona não ocupada nos aviões. Prejuízo certo.

A grande verdade é que os armadores, donos dos navios, são grupos multinacionais que procuram lucro nas águas salgadas do mar. Quando o mar daqui não dá para peixes, as rotas são modificadas. No mercado global, quem está mandando é a China e, como novo destino, Cuba. O Brasil, país continente de tantas belezas, vem sofrendo toda sorte de más notícias, o que não ajuda em nada ao Turismo.

A MSC que trouxe 4 navios ao Brasil em 2015, viu os lucros baixarem e teve dificuldade em lotar as embarcações. A diferença cambial foi um dos motivos do lado negativo e foi necessário congelar o dólar, moeda que rege as tarifas, e dar desconto de 20% no bilhete médio. Agora, dois navios MSC saíram do Brasil para percorrer os mares da China e levar turistas para a terra de Fidel Castro. É bom lembrar: até o ano passado, o Brasil era o segundo mercado da companhia, seguindo apenas a Itália.

A Costa Cruzeiros teve 6 navios em águas brasileiras em 2012. Ano passado, apenas 2.Mesmo número da atual temporada. Em compensação, a China vai receber 4 embarcações Costa. Os dois novos navios em construção, seguirão em 2018 diretamente para lá. Pior foi a reação da Royal Caribbean, que tinha 3 navios no Brasil em 2015 e agora não terá nenhum. Fechou o escritório brasileiros e tem apenas um representante comercial, preocupado em vender os roteiros no exterior, priorizando Ásia e Austrália.

Para não deixar seus clientes sem opções de cruzeiros marítimos, a operadora CVC fretou o navio da Pullmantur, que também faz parte da empresa Royal Caribbean. Então, não é a empresa que vem ao Brasil, mas a CVC que comprou os roteiros do verão. De qualquer maneira, serão 382 mil leitos disponíveis nos roteiros da temporada, o que representa 60% a menos do que em 2010-2012. Se a viagem marítima está nos seus planos, faça logo sua reserva.