Polícia do Rio prende suspeita de entregar criança de dois anos a coronel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) do Rio prendeu, na manhã desta segunda-feira (12), a mulher suspeita de entregar uma menina de dois anos ao coronel da Polícia Militar Pedro Chavarry Duarte, 62. Duarte foi preso em flagrante na madrugada de domingo (11), molestando a criança no banco de trás de um carro nas proximidades de um posto de gasolina em Ramos, zona norte do Rio, segundo a polícia. Os policiais civis identificaram a mulher que entregou a menina de dois anos ao coronel reformado como sendo Thuane Pimenta dos Santos, 23. Com base nas provas reunidas, já no domingo a delegada Cristiana Onorato, da DCAV, pediu o decreto da prisão temporária de Thuane, concedido pela juíza Maria Izabel Pena Pieranti. Thuane foi presa na comunidade Uga-Uga, em Ramos, mas ainda não há mais informações sobre sua ligação com a criança e com o coronel. A investigação continua em andamento. CARGO E DINHEIRO Segundo os agentes, durante a abordagem o suspeito identificou-se como coronel presidente da Caixa Beneficente da PM e pediu que a ocorrência fosse encerrada. "Na segunda-feira eu resolvo tudo. Vou acabar com essa ocorrência", disse. Ele também teria chegado a oferecer dinheiro aos PMs para que não fosse feito o registro do caso; um dos policiais registrou a oferta em vídeo. Os PMs recusaram o suborno e deram voz de prisão ao coronel, que foi encaminhado para a Cidade da Polícia. A Polícia Civil informou que Duarte foi preso em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção ativa, por ter tentado subornar os policiais. A criança foi entregue aos responsáveis legais e encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima para prestar depoimento. O Conselho Tutelar foi acionado e irá auxiliar na investigação do caso. Já o coronel foi encaminhado para a Unidade Prisional da PM, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Ainda no domingo, a Folha de S.Paulo procurou representantes da defesa de Duarte, sem sucesso.