Cessar-fogo entra em vigor com explosões e Assad fortalecido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Demonstrando ousadia, o presidente da Síria, Bashar al-Assad, prometeu nesta segunda-feira (12) que vai reconquistar todo o país horas antes do início de um cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos e pela Rússia que opositores descreveram como uma medida que favorece o líder sírio. Informações da maior parte do país relatam tranquilidade, mas, apesar da trégua, moradores e ativistas da região em torno da cidade de Aleppo relataram registro de novos ataques aéreos e explosões. Em um gesto repleto de simbolismo, a televisão estatal mostrou Assad visitando Daraya, um bairro de Damasco que esteve nas mãos dos rebeldes durante muito tempo e foi recapturado no mês passado depois que combatentes se renderam a um cerco massacrante. O presidente conduziu orações ao lado de outras autoridades no saguão vazio de uma mesquita de Daraya. "O Estado sírio está determinado a recuperar cada área dos terroristas", disse Assad em uma entrevista transmitida pela mídia estatal. Ele não fez menção ao acordo de cessar-fogo, mas disse que o Exército irá continuar seu trabalho "sem hesitação, independentemente de quaisquer circunstâncias internas ou externas". CESSAR-FOGO O cessar-fogo entrou em vigor às 19h (13h no horário de Brasília) e inclui um acesso melhor para a entrega de ajuda humanitária e ataques conjuntos de norte-americanos a russos a radicais islâmicos. Mas a trégua também enfrenta desafios, como a maneira de diferenciar rebeldes nacionalistas de jihadistas. Os rebeldes dizem que o acordo beneficia Assad, que parece mais forte do que em qualquer momento desde os primeiros dias da guerra, proporcionando apoio militar da Rússia e do Irã. A captura de Daraya, situada a alguns quilômetros de Damasco, veio na esteira de anos de cerco e bombardeios e ajudou o governo a tomar áreas importantes do sudeste da capital próximas de uma base aérea. Auxiliado pelo poderio aéreo russo e milícias ajudadas pelo Irã, o Exército também cercou completamente a metade rebelde de Aleppo, a maior cidade da Síria antes da guerra, que passou anos dividida em regiões controladas pelo governo e pela oposição. Na filmagem de sua visita a Daraya, Assad, de 51 anos, aparenta estar dirigindo seu próprio veículo, um SUV prateado, ao chegar à mesquita. Ele sorriu e acenou ao entrar. A intervenção de Moscou no conflito sírio um ano atrás fez a balança pender para Assad e foi uma reação a avanços rebeldes que criaram uma ameaça crescente a seu governo. A operação também deu à Rússia um trunfo decisivo na diplomacia internacional, até agora incapaz de obter qualquer progresso para haver um entendimento político. O acordo entre EUA e Rússia é a segunda tentativa de instaurar um cessar-fogo neste ano, já que um pacto acertado em fevereiro fracassou e os dois lados se acusaram de cometer violações.