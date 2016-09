Dólar cai com chance menor de alta dos juros nos EUA; Bolsa sobe 1%

EULINA OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os mercados mundiais iniciaram a segunda-feira (12) ainda reagindo a uma possível elevação dos juros americanos, que fez as Bolsas tombarem e o dólar subir globalmente na sexta-feira (9). Os investidores ficaram atentos às declarações de três dirigentes do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) nesta sessão. Pela manhã, o presidente do Fed de Atlanta, Dennis Lockhart, afirmou que uma "discussão séria" sobre uma alta de juros neste mês se justifica. Entretanto, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse que não vê urgência em tomar uma decisão diante de uma inflação baixa. O último integrante do Fed a falar antes da reunião de política monetária da semana que vem foi a diretora Lael Brainard, na tarde desta segunda. Ela afirmou que é necessário manter a prudência ao subir os juros, confirmando, na percepção do mercado, sua postura "dovish" (favorável à manutenção dos juros mais baixos). Segundo ela, o Fed "precisa ser cauteloso para não remover seus estímulos monetários muito rapidamente por causa da potencial fraqueza no mercado de trabalho e dos riscos de desaceleração econômica do exterior". A manifestação de Brainard foi a senha para diminuírem as apostas de uma elevação dos juros já em setembro. Com isso, o dólar voltou a perder terreno frente a outras moedas, e a Bolsa de Nova York ganhou impulso. "Brainard pediu cautela no processo de normalização de juros, e sua fala foi mais branda do que muitos imaginavam", comenta a equipe de análise da Guide Investimentos, em relatório. No Brasil, a moeda americana inverteu a direção e passou a cair, terminando abaixo dos R$ 3,25, enquanto o Ibovespa subiu 1,01%. De acordo com a agência Bloomberg, a probabilidade de um aumento dos juros nos EUA em setembro caiu para 22%, ante 30% na sexta-feira, quando o presidente do Fed de Boston, Eric Rosengren, fez um discurso pró-alta das taxas no curto prazo. Internamente, o mercado aguardava a sessão da Câmara dos Deputados que votará a cassação ou não do ex-presidente da Casa Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que será realizada na noite desta segunda-feira. Os temores são de que, uma vez cassado, Cunha -que é investigado pela Operação Lava Jato- faça delação premiada e comprometa o governo de Michel Temer. CÂMBIO E JUROS O dólar comercial terminou o pregão em queda de 0,88%, a R$ 3,2490; o dólar à vista fechou com ganho de 0,22%, a R$ 3,2760. Como tem ocorrido diariamente, o Banco Central leiloou pela manhã 10.000 contratos de swap cambial reverso, equivalentes à compra futura de dólares, no montante de US$ 500 milhões. No mercado de juros futuros, o contrato de DI para janeiro de 2017 fechou estável, a 13,975%; o DI para janeiro de 2018 caiu de 12,580% para 12,550%; e o contrato de DI para janeiro de 2021 recuou de 12,090% para 11,990%, acompanhando a queda do dólar. O CDS de cinco anos brasileiro, espécie de seguro contra calote e indicador de percepção de risco, perdia 0,57%, aos 253,639 pontos. BOLSA O Ibovespa iniciou a sessão em baixa, mas virou e passou a subir, seguindo o movimento na Bolsa de Nova York. O principal índice da Bolsa paulista fechou em alta de 1,01%, aos 58.586,11 pontos. O giro financeiro foi de R$ 7 bilhões. Ajudadas pela alta do petróleo, as ações da Petrobras ganharam 3,25%, a R$ 13,95 (PN), e 3,41%, a R$ 16,03% (ON). Além disso, a estatal anunciou que bateu recordes de produção em agosto e que revisará seu plano de investimentos no próximo dia 19. As ações da Vale subiram 2,48%, a R$ 14,85 (PNA), e 3,73%, a R$ 17,49 (ON). No setor financeiro, Itaú Unibanco PN avançou 1,30%; Bradesco PN, +0,34%; Bradesco ON, +0,10%; Banco do Brasil ON, +0,48%; Santander unit, +1,48%; e BM&FBovespa ON, +0,23%. EXTERIOR Em Nova York, após a forte queda da sexta-feira (9), o índice S&P 500 encerrou o dia com ganho de 1,47%; o Dow Jones, +1,32%; e o Nasdaq, +1,68%. Na Europa, a Bolsa de Londres fechou em queda de 1,12%; Paris, -1,15%; Frankfurt, -1,34%; Madri, -1,76%; e Milão, -1,84%, ainda repercutindo a falta de novos estímulos monetários pelo BCE (Banco Central Europeu) e uma possível alta dos juros americanos. Na China, o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1,67%, a maior perda percentual desde 13 de junho. O índice de Xangai caiu 1,88%. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 1,73%.