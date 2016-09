Facebook é criticado por usar emoji de avião para lembrar o 11 de Setembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Facebook foi criticado por usar emojis de avião ao publicar lembranças dos usuários sobre os atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001. A informação foi divulgada pelo site de jornalismo "Gizmodo". Segundo a publicação, não ficou claro se a escolha foi feita por um funcionário da rede social, ou se foi algo selecionado por um algoritmo. Os emojis temáticos são tradicionalmente usados para celebrar eventos pelo mundo. No caso do aniversário dos atentados, no domingo (11), quando um usuário tentava publicar uma lembrança na rede social e escolhia tratar do 11 de Setembro, o Facebook imediatamente associava a um avião. Ao longo de todo o domingo, data em que se completaram 15 anos dos ataques, homenagens aos mortos no 11 de Setembro reuniram turistas, políticos e céticos em Nova York.