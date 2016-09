Coritiba enfrenta jejum de nove jogos contra o Corinthians

Coritiba e Corinthians em 2015: empate no Couto Pereira (foto: Franklin de Freitas)

O Coritiba enfrenta um jejum de nove partidas nos confrontos contra o Corinthians. Os dois times voltam a duelar na próxima quarta-feira (dia 14) às 21h45, no Couto Pereira, pela 25ª rodada do Campeonato Brsaileiro. Nos últimos nove encontros entre eles, o time paulista não perdeu.

A última vitória do Coritiba sobre esse rival foi em 2011, pelo Brasileirão, pelo placar de 1 a 0, com gol do lateral-direito Jonas. Depois daquele partida, o Corinthians somou seis vitórias e três empates contra o Coxa.

Na Era dos Pontos Corridos, iniciada em 2003, o Coritiba virou freguês do Corinthians. Nesse período, foram apenas três vitórias do Coxa, com cinco empates e 11 vitórias do clube paulista.

Em toda história, o confronto teve 21 vitórias do Corinthians, 14 do Coritiba e 9 empates.

OS ÚLTIMOS DEZ CONFRONTOS

Entre Coritiba e Corinthians

Coritiba 1x0 Corinthians Brasileiro 2011

Coritiba 1x2 Corinthians Brasileiro 2012

Corinthians 5x1 Coritiba Brasileiro 2012

Corinthians 1x0 Coritiba Brasileiro 2013

Coritiba 0x1 Corinthians Brasileiro 2013

Coritiba 0x0 Corinthians Brasileiro 2014

Corinthians 2x2 Coritiba Brasileiro 2014

Coritiba 1x1 Corinthians Brasileiro 2015

Corinthians 2x1 Coritiba Brasileiro 2015

Corinthians 2x1 Coritiba Brasileiro 2016