Cunha foi a favor de cassar colegas por quebra de decoro

DÉBORA ÁLVARES, RANIER BRAGON, MARINA DIAS E LAIS ALEGRETTI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que deve ter seu destino selado nesta segunda (12), votou a favor da cassação de, pelo menos, dois deputados desde que assumiu o mandato, em 2003. Agora, julgado pelo mesmo motivo, o peemedebista apela aos companheiros para livrá-lo da perda do cargo. Em fevereiro de 2014, quando foi apreciada, pela segunda vez, a saída definitiva de Natan Donadon, Cunha se manifestou favorável ao afastamento do colega. No fim do mesmo ano, em dezembro, o peemedebista também votou a favor de que André Vargas fosse punido com a perda do mandato. A sessão em que será apreciada a cassação de Cunha começa às 19h desta segunda. Mesmo partidos que antes se aliavam ao deputado garantem que todos os parlamentares das bancadas estarão presentes, caso do PSDB, e devem se posicionar contra o ex-presidente da Casa. Aliados prometem apresentar vários questionamentos para tentar ou adiar a votação, ou amenizar a pena prevista. Eles esperam aprovar uma emenda que, ao invés de fazer Cunha perder o mandato, o puna com afastamento temporário. As votações de cassação só começaram a ser abertas em 2014, portanto, antes disso, não é possível saber como os deputados se posicionaram. Desde que assumiu como deputado federal pela primeira vez, ele já participou de mais de 20 análises de perda de mandato.