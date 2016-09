Em programa eleitoral, Doria e Alckmin prometem parceria entre município e Estado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) entrou oficialmente na campanha de João Doria à Prefeitura de São Paulo. No programa eleitoral de Doria do último sábado (10), ambos ressaltaram a importância de estabelecer parcerias entre os governos municipal, estadual e federal. Em pouco mais de 3 minutos, a palavra "parceria" foi utilizada oito vezes. "São Paulo é a maior cidade do Brasil (...) mas também a que tem os maiores desafios", disse Doria. "Diante dessa complexidade, não dá para ter descompasso entre o que faz o governo municipal, o estadual e o federal. Vou colocar em prática uma forma de gestão que sempre me acompanhou: a parceria." Em seguida, Alckmin entrou em cena. "O governo do Estado tem trabalhado bastante pela nossa cidade. Fizemos muito e continuamos fazendo", afirmou. "Você usou a palavra certa, João: parceria. Governo estadual e municipal podem unir esforços." Acompanhando o tema, o restante do programa foi utilizado para fazer promessas de integração entre prefeitura e governo do Estado na saúde, educação e segurança. "Boa sorte, João. São Paulo precisa de alguém como você. Um gestor, um administrador, um trabalhador", disse Alckmin, encerrando sua participação. Alckmin é o principal fiador e padrinho político da candidatura de Doria a prefeito. Foi, inclusive, acusado por membros do PSDB de usar a máquina pública estatal para favorecer seu candidato. Em fevereiro, no encerramento de sua pré-campanha, Doria chegou a afirmar que seria imprescindível que o PSDB vencesse a eleição municipal para "que a gente possa pavimentar a eleição de Geraldo Alckmin à Presidência [da República] em 2018".