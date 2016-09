Polícia apreende mil caixas de cigarros contrabandeados

Policiais rodoviárias apreenderam nesta segunda-feira (12), em Assis Chateaubriand, no Oeste do Estado, cerca de mil caixas de cigarros contrabandeados. A ação foi da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária.



A equipe fazia patrulhamento pela PR-486, por volta das 7h, quando avistou uma carreta branca, com placas de Chapecó (SC), seguindo de Alto Piquiri (PR) para Assis Chateaubriand (PR). O condutor, ao notar a presença da viatura, abandonou o caminhão e fugiu por um matagal.



Buscas foram feitas, mas o suspeito não foi encontrado. Dentro do veículo os policiais encontraram cerca de mil caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, o que corresponde a 500 mil maços. A carreta e a carga foram entregues à Delegacia da Receita Federal de Cascavel.