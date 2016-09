No Dia Seguinte entra em cartaz

O grupo Antropofocus se lança em novo desafio: montar um espetáculo de humor livremente baseado no início da televisão brasileira quando a programação era toda feita ao vivo. Para falar sobre o papel da televisão e sua linguagem, o grupo cria o fictício ambiente do canal de tevê Anhanguá e de sua primeira transmissão. O espetáculo faz referências a TV Tupi, e também a outros canais, programas e personalidades da televisão brasileira.



O Antropofocus realiza um trabalho de pesquisa na linguagem da comédia há mais de 15 anos em Curitiba. Desde a sua fundação o grupo dedica-se a observar o ser humano e seu comportamento no cotidiano, sabendo que todas as suas ações podem ser consideradas cômicas, dependendo do prisma pelo qual é observado.



SERVIÇO:

O quê: No dia Seguinte – a quase história da TV brasileira

Quando: De 15 de setembro a 2 de outubro, de quinta a sábado, às 20h30, e domingo, às 19h (não haverá sessão nos dias 22 e 30 de setembro)

Onde: Teatro Zé Maria

Quanto: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia entrada). Desconto de 50% para alunos da Antropofocus e funiconários da Academia Gustavo Borges.

Elenco: Anne Celli, Andrei Moscheto, Edran Mariano, Kauê Persona, Marcelo Rodrigues.

Direção: Andrei Moscheto.

Texto: Anne Celli & Andrei Moscheto

Músicos: Candiê Marques e Doriane Conceição.

Cenário e Figurinos: Paulo Vinícius.

Iluminação: Lucas Amado.