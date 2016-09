A primeira temporada de espetáculos do projeto Domingo tem Teatro, projeto da Secretaria de Estado da Cultura, começou no dia 7, e segue até o dia 13 de novembro. São 15 peças destinadas a crianças e adolescentes, com apresentações aos domingos, às 11h, no Teatro Zé Maria (Teatro José Maria Santos).



O ingresso é a doação de um brinquedo novo, de qualquer valor, valor simbólico que vale tanto para crianças a partir de três anos como para adultos.

PROGRAMAÇÃO



SETEMBRO

Dia 18 - A bela e a fera / Associação Abração Círculo das Artes

Dia 25 - João e Maria / Teatro Barracão Encena



OUTURBRO

Dia 2 - Brincando de circo / Cia de Teatro Expressão de Amor

Dia 9 - Estilhaços e... algo assim / Certas Produções

Dia 16 - Rosas para Margarida / Cia Tipos & Caras

Dia 23 - Histórias à brasileira - causos e cantoria para crianças / Travessia

Dia 30 - Irmãos Zulus / Companhia Karagozwk