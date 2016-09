Galeria seleciona 40 artistas para mostra

Apresentar e dar visibilidade a novos artistas que ainda não tenham reconhecimento e nem patrocínio. Esta é a missão da convocatória nacional da AIREZ - Galeria de Artistas Independentes. Pela primeira vez em sua história eles organizam uma exposição coletiva com o objetivo de revelar talentos anônimos, todos oriundos de uma seleção de inscritos pelo site da galeria (https://airez.art.br). Ao todo, são 40 artistas selecionados de 8 estados brasileiros.



Aos inscritos, foi lançado um desafio: produzir obras com o título “imagem.meio. palavra”. Eles foram instigados a produzir e editar seus projetos, com diversificação no processo do fazer artístico, quebrando a monótona configuração visual e oferecer incontáveis possibilidades de significados diferentes. O agitador cultural Guilherme Zawa, artista visual, que já expôs em diversos locais no Brasil e no exterior como Argentina e Portugal. A inauguração acontece hoje, às 19h30, no Memorial de Curitiba, no centro da capital paranaense. A exposição vai até o dia 30 de outubro e é aberta ao público todos os dias, com entrada gratuita. Ao todo serão 40 obras apresentadas.



Todos os 40 selecionados são peculiares em suas história e características de trabalho.



SERVIÇO:

O quê: Coquetel de abertura: 13 de setembro de 2016 as 19h30

Onde: Memorial de Curitiba. Rua Claudino dos Santos, 70 - Centro.

Horário de funcionamento: 9h às 12h e 13h às 18h (3ª a 6ª feira) e 9h às 15h (sábado, domingo e feriado)

Entrada Gratuita.