Protesto contra Cunha reúne manifestantes em Curitiba

12/09/16 às 19:05 - Atualizado às 19:30 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Franklin Freitas)

Cerca de 200 pessoas já estão na Praça 19 de Dezembro, a Praça do Homem Nu, para participarem do movimento Fora Temer, Fora Cunha, agendado para esta noite de segunda-feira, 12.

Convocado pela rede social Facebook e das 14 mil pessoas convidadas, 2.500 confirmaram a presença. O movimento que acontece em outras capitais brasileiras tem como meta pressionar os deputados federais para aprovarem a cassação do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ex-presidente da Câmara dos Deputados.