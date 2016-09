Recomeça a sessão de cassação de Cunha. Acompanhe ao vivo

(foto: Reprodução/Facebook)

Depois de uma hora de suspensão, é reaberta a sessão extraordinária destinada a votar a representação contra o deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) por quebra de decoro parlamentar, o presidente da Casa o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), suspendeu a sessão por hora.

O parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, de autoria do deputado Marcos Rogério (DEM-RO), concluiu pela perda do mandado de Cunha sob a acusação de ele ter mentido em depoimento espontâneo à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras, em maio de 2015, quando disse não possuir contas no exterior. Cunha nega que tenha mentido à CPI, argumentando que as contas estão no nome de um trust familiar contratado por ele para administrar seus recursos no exterior.