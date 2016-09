Manifestantes põem fogo em pneus e bloqueiam avenida na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dezenas de manifestantes se reuniram, na tarde desta segunda-feira (12), para pedir a instalação de uma lombada em uma avenida na zona leste de São Paulo. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o grupo bloqueou nos dois sentidos a avenida José Pinheiro Borges, em frente ao Shopping Itaquera, por volta das 17h. Segundo a polícia militar, os manifestantes alegam que houve um atropelamento no local na semana passada. Eles pedem, agora, que a prefeitura instale uma lombada para reduzir a velocidade dos veículos. Pneus foram incendiados e houve confronto com a polícia, que tentou liberar a avenida. Um ônibus também furou o bloqueio dos manifestantes, gerando confusão no local. Não há informação sobre feridos.