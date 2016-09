Tite convoca seleção na sexta-feira

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois da estreia vitoriosa, o técnico Tite vai convocar nesta sexta (16) os jogadores para os próximos confrontos da seleção em outubro pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

O meia Douglas Costa, do Bayern de Munique, deverá ser uma das novidades. Neste mês, o ex-treinador corintiano começou com 100 % de aproveitamento na seleção. O time venceu o Equador, por 3 a 0, em Quito, e, em seguida, ganhou da Colômbia, por 2 a 1, em Manaus. Com os resultados, a equipe nacional pulou para a segunda colocação no torneio classificatório para o Mundial da Rússia. A seleção soma 15 pontos.

O Uruguai lidera o torneio, com 16 pontos. A ambição do treinador é deixar o time na primeira colocação após a rodada dupla de outubro.

No dia 6, a seleção enfrenta a Bolívia, em Natal. Cinco dias depois, o Brasil jogará contra a Venezuela, em Mérida. Os dois adversários estão fora da zona de classificação. A Bolívia está em oitavo, com sete pontos. Já a Venezuela é lanterna, com apenas dois pontos.