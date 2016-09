Vasco visita o Goiás e precisa vencer para manter liderança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco retomou a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro na última rodada, mas precisará iniciar uma série positiva na competição para manter a ponta isolada. Agora, o desafio é contra o Goiás, no Serra Dourada, nesta terça-feira (13), pela 25ª rodada da segunda divisão. Com a sofrida vitória sobre o Oeste (3 a 2, em casa) na última rodada, o Vasco voltou a ultrapassar o Atlético-GO na tabela --são 44 pontos para os cruzmaltinos, ante 42 dos goianos. Brasil de Pelotas-RS, com 40, e o alagoano CRB, com 38, completam a zona de acesso à Série A restando 14 rodadas para o fim da competição. Se tropeçar em Goiânia, o Vasco pode ser novamente pelo Atlético-GO, que visita o ameaçado Bragantino também nesta terça. O Goiás também precisa vencer o Vasco para se afastar da zona de queda. O time esmeraldino tem 30 pontos, apenas três acima do time de Bragança Paulista e que atualmente seria o primeiro entre os quatro rebaixados. Para o meia-atacante Júnior Dutra, o importante para o Vasco é esquecer os resultados das outras equipes e continuar concentrado apenas em suas partidas. Só assim, segundo ele, será possível manter a liderança e retomar a sequência de vitórias na Série B. “O nosso objetivo é o de ser campeão, acima de tudo. Então, ficar alguns jogos sem vencer aumenta a pressão, incomoda. O Vasco está sempre acostumado a ganhar, a estar liderando, a estar jogando sempre buscando a vitória”, afirmou. Para o duelo contra o Goiás, o técnico Jorginho não poderá contar com o lateral Julio Cesar e o atacante Jorge Henrique. Ambos estão com dores musculares e sequer viajaram com o grupo. A tendência é que Jorginho escale Eder Luis no ataque e Henrique na zaga. GOIÁS Márcio; Ednei, Felipe Macedo, Alex Alves e Juninho; Adriano, Patrick e Léo Sena; Carlos Eduardo, Marcão e Walter (Léo Gamalho ou Daniel Carvalho). T.: Gilson Kleina VASCO Martín Silva; Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Henrique; Douglas, Andrezinho, Junior Dutra Madson, Nenê e Eder Luis; Éderson. T.: Jorginho Estádio: Serra Dourada, em Goiânia Horário: 21h30 Árbitro: Adriano Milczvski (PR)