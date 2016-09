Especialistas dão dicas para a redação do Enem

A pouco menos de um mês das provas do Exame do Ensino Médio (Enem), os alunos que estão na fase final de preparação para o teste precisam ficar atentos a prova de redação. Não adianta apenas estudar e treinar as matérias em que o estudante encontra mais dificuldade. Os especialistas na redação do Enem , com base nas redações corrigidas que obtiveram as maiores notas, dão dicas bem simples. As provas serão nos dias 5 e 6 de novembro.



Alguns cuidados na hora de começar a redação podem fazer toda a diferença no resultado final. A redação é muito mais técnica do que muitos consideram. Especialista aponta a existência até até mesmo de uma fórmula criada pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



Com base nesta fórmula, os especialistas afirmam que o primeiro passo para se ter sucesso é fazer primeiro a redação e deixar por último os exercícios do caderno de humanidades. Como a redação fica localizada na parte final da prova, os candidatos acabam deixando para fazê-la apenas após responderem todo o caderno de humanidades. Ao seguir este cronograma, o aluno chega até a redação já esgotado mentalmente, após ter respondido dezenas de questões com textos realmente extensos e que exigiam interpretação.



Outra dica bastante importante e até mesmo básica é o cuidado com palavras difíceis. O examinador não quer saber de um candidato com vocabulário rebuscado, mas sim de um candidato que saiba expor as ideias com eficácia. Vale optar por um vocabulário simples e que transmita o argumento pretendido.



Uma coisa que atrapalha muito é a falta de estrutura textual. A redação do Enem, assim como qualquer redação, exige início, meio e fim. Vale a fórmula de separar um parágrafo ou dois para introduzir o tema e contextualizá-lo. Depois o argumento, apontando uma solução nos parágrafos seguintes. Nos dois parágrafos finais trabalhe a conclusão da ideia.

ERROS DE PORTUGUÊS IMPERDOÁVEIS NA REDAÇÃO DO ENEM

1) A (preposição, tempo futuro, distância) X Há (tempo decorrido ou sentido de existir).

Exemplos:

- Não o vejo há muitos anos

- Há meninas brincando no jardim

- O colégio fica a três quadras daqui

- Daqui a alguns anos, iremos nos reencontrar



2) Haver (sentido de existir) X A ver (ter relação com)

Exemplos:

- Esse vestido não tem nada a ver com meu estilo

- Deve haver uma forma de solucionarmos este problema



3) À medida que (proporção) X Na medida em que (locução causal)

Exemplos:

- À medida que caminhávamos, mais ficávamos cansados

- Perdi dois quilos em uma semana, na medida em que fiz uma reeducação alimentar



4) Não separar o sujeito do predicado por vírgulas

Isso pode caracterizar um erro grave



5) A crase não deve ser usada antes de palavras no masculino, verbos no infinitivo ou pronomes. A eterna dúvida da crase: uma dúvida que muitas pessoas possuem gira em torno da colocação de crase. Existem algumas dicas úteis para crasear que valem a pena decorar:

- Crase indica lugar, portanto decore esta rima: “Se eu vou À e volto DA, crase há. Se eu vou A e volto DE, crase para quê”? – Veja como o a fica na frase, encaixe-o nesta rima. Um exemplo: Se eu vou A São Paulo e volto DE São Paulo não há crase. Se eu vou À praia e volto DA praia, então pode crasear sem medo

- Às vezes SEMPRE se craseia: Quando escrever a frase “às vezes” lembre-se que esse “às” sempre será craseado

- Quando o a se repetir: A crase nada mais é do que a repetição da letra A, como no exemplo “a aquela altura”, quando houver esta repetição de “As”, retire o artigo “a” e craseie o a da palavra. Desta forma a frase fica: “àquela altura”



6) Quando for iniciar uma conclusão

Começar uma conclusão com as expressões “para concluir”, “concluindo”



7) Referências

Fazer referências ao próprio texto ao longo da escrita



8) Uso de preposições

Não esquecer a preposição em casos obrigatórios de regência verbal



9) Uso da concordância

Errar a concordância utilizada pela norma culta



10) Trocar os valores empregados pelas conjunções

Não confunda “mas e mais”: Lembre-se sempre que Mais indica adição, uma soma: Um mais Dois é igual a três. Mas por outro lado é uma conjunção coordenativa adversativa. O que significa isso? “Mas” cumpre 3 papeis, ele une duas ideias, coloca ordem em uma frase e apresenta uma ideia diversa, que se opõe ou diverge à primeira. “Eu gosto de cor de rosa, mas ela gosta de azul”. Outras palavras que servem como conjunção coordenativa adversativa são: porém, entretanto, contudo, todavia, portanto, embora



11) Sempre coloque virgula antes da conjunção

Nos exemplos de conjunções acima mencionados, é importante que o estudante sempre se lembre de colocar virgula antes da conjunção: “Eu estava lá, mas ela não estava”, “eu fiquei esperando, porém ele não apareceu”, “Fizeram o melhor possível, porém não foram reconhecidos”. Isso ocorre porque há, obrigatoriamente, a separação das ideias motivada pela oposição. Conjunções sempre carregam esta virgula



12) Nunca rasure

Um dos erros que mais tira pontos em uma redação é a rasura. Use a folha de rascunhos da forma que bem quiser. Rabisque, risque, rasure, mas tenha todo cuidado do mundo na hora de passar a redação para a folha definitiva, pois esta não deve possuir qualquer espécie de rasura