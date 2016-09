Rodrigo Maia suspende por uma hora sessão que pode cassar Cunha

LAÍS ALEGRETTI, RANIER BRAGON, MARINA DIAS E DÉBORA ÁLVARES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), suspendeu a sessão marcada para votar a cassação de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) por uma hora. Ele argumentou que zerou, de uma sessão para outra, o painel que contabiliza a presença de deputados porque há previsão para isso no regimento e não quer cometer erros na sessão. Os adversários de Cunha reclamaram da decisão de Maia porque, segundo eles, seria um pedido de Cunha para atrasar a sessão. O presidente da Casa repetiu que quer colocar a cassação em votação com pelo menos 400 deputados em plenário. Se isso não ocorrer, ele afirmou que vai conversar com líderes antes de tomar a decisão. Às 19h30, o sistema da Câmara contabilizava 359 deputados na Casa e 242 com presença registrada no plenário. São necessários 257 votos para cassar o mandato do ex-presidente da Câmara. VOTAÇÃO Pelo menos dez partidos da Câmara afirmaram que suas bancadas comparecerão e votarão em peso a favor da cassação de Cunha, segundo apurou a reportagem. Líderes de PT, PSDB, PSB, DEM, PRB, PDT, PC do B, PPS, PSOL e Rede disseram, em linhas gerais, que serão mínimas em suas bancadas as ausências ou votos para inocentar o ex-presidente da Câmara ou aplicar uma punição mais branda a ele. Essas dez legendas somam 238 deputados, 19 a menos do que o mínimo necessário de 257 votos para que o mandato de Cunha seja cassado. Mas a tendência é a de haver um aporte não desprezível de votos pró-cassação também no PMDB -a maior legenda da Casa, com 66 cadeiras- e nos partidos do chamado "centrão" (PP, PR, PTB e PSD, entre outros), sempre mais alinhados com o deputado peemedebista.