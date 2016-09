Com a primavera vem também as alergias

SAIBA MAIS Curitiba sedia o Congresso de Alergia

Com a proximidade da primavera, período das plantas, flores e de intensa polinização, o que é um momento de inspiração e contemplação da natureza para muitos, representa um problema para tantos outros. A nova estação tem início em 22 de setembro, e seu início costume ser prejudicial para quem sofre com rinites e alergias.

A estação é um período de muitos processos alérgicos. De acordo com o coordenador técnico do Brasil Sem Alergia, o médico Marcello Bossois, observa-se, durante a estação e alguns dias antes de seu início, um crescimento significativo de processos alérgicos como rinite alérgica sazonal, conjuntivite alérgica e sinusite alérgica, muito em função da grande presença do pólen no ar.

Segundo o especialista, a substância liberada pelas plantas pode gerar reações de hipersensibilidade em todos, mas as manifestações surgem com maior intensidade nas pessoas que já apresentam quadros de processos alérgicos por outros fatores. E não são poucos — cerca de 35% das pessoas ao redor do mundo sofrem de algum tipo de alergia, com base em dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O pólen é um forte alergeno (causador de alergias), mas não é o único desencadeador dos processos alérgicos nesse período. Nesta época do ano, percebe-se uma fase de chuva e calor ao mesmo tempo, com altos índices de umidade, proliferando a população de fungos e ácaros por toda parte.

Seis dicas para evitar as alergias durante a primavera



Manter janelas fechadas à noite e abertas ao longo do dia

Evitar muita exposição em dias quentes, secos e com muito vento

Limpar as narinas com solução salina

Beber bastante água

Evitar colocar roupas para secar ao ar livre

Usar óculos escuros, evitando contato do pólen com os olhos

Fonte: Brasil Sem Alergia