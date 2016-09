Curitiba sedia o Congresso de Alergia

SAIBA MAIS Com a primavera vem também as alergias

Com o tema “A vida com alergia: da criança ao idoso”, Curitiba se tornará, entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, a casa de renomados especialistas nacionais e internacionais que estarão na cidade para participar do XLIII Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia. Estima-se um público de 1.500 pessoas durante o evento.

Atualização e novidades sobre os tratamentos de alergias estarão na pauta do Congresso. Entre os temas selecionados estão: ‘Imunoterapia’, ‘Anafilaxia’, ‘Alergia a pólen’, ‘O microbioma e desenvolvimento de doenças alérgicas’, ‘Desafios em urticária e dermatite atópica’, entre outros.

Um dos destaques do Congresso será o tema dedicado à Alergia Veterinária, que visa mostrar como são as doenças alérgicas em animais e o que os médicos veterinários fazem para seus pacientes. A grade completa pode ser conferida no site http://congressoalergia2016. com.br/.

A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia existe desde 1946. O congresso acontece no Expo Curitiba, na Universidade Positivo.