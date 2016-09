Quatro pessoas morrem por dia nas rodovias do Paraná

Imprudência ainda é a principal causa de acidentes nas rodovias paranaenses (foto: Franklin de Freitas)

O ano de 2016 está sendo de tragédias nas rodovias estaduais e federais que cortam o Paraná. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), até o dia 11 de setembro foram registrados 906 mortes nos trechos de rodovias federais e estaduais — as BRs e PRs do Estado —, com uma média diária de 54 acidentes, 47 feridos e quatro mortos.

Ao todo, foram registrados um total de 13.804 acidentes no Paraná neste ano, com 11.898 feridos e 906 mortos. Somente nas rodovias federais, de acordo com a PRF, até o domingo passado haviam sido registrados 7.594 acidentes que deixaram 6.766 feridos e tiraram a vida de 443 pessoas no Paraná. Isso dá uma média de30 acidentes por dia em estradas federais, com 27 feridos e duas mortes.

Já as informações do BPRv indicam um total de 6.240 acidentes, que deixaram 5.132 feridos e 463 mortos entre 1º de janeiro e 11 de setembro, ou aproximadamente 25 acidentes por dia, com 20 feridos e dois mortos. Curiosamente, portanto, embora tenha registrado 47,9% menos acidentes do que as BRs, as PRs mataram 4,51% a mais.

O mais dramático, contudo, é que a maioria dos acidentes poderiam ser evitados — algo em torno de 95% segundos estudos da PRF, que são os acidentes que ocorrem por falha humana. Entre os abusos mais comuns estão ultrapassagens indevidas, falta de atenção, ingestão de álcool e desrespeito à sinalização. A maior parte das ocorrências é registrada no começo da manhã, com pico por volta das 7 horas, e no começo da noite, com novo pico às 18 horas.

Acidentes em rodovias no Paraná (total)

Ocorrências: 13.804

Feridos: 11.898

Mortos: 906

Acidentes em rodovias federais

Ocorrências: 7.594

Feridos: 6.766

Mortos: 443

Acidentes em rodovias estaduais

Ocorrências: 6.240

Feridos: 5.132

Mortos: 463

RODOVIAS FEDERAIS

Horários com mais acidentes

Manhã (pico por volta das 7h): 458 acidentes

Começo da noite (pico por volta das 18h): 587 acidentes

Vias com mais acidentes

BR-476 (Curitiba): 340

BR-376 (Maringá): 323

BR-116 (Campina Grande do Sul): 286

BR-277 (Foz do Iguaçu): 196

BR-277 (Cascavel): 191

Tipos de acidente mais comuns

Colisão traseira: 1.494

Saída de pista: 1.436

Colisão transversal: 1.019

Colisão lateral: 753

Capotamento: 532