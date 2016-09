O número de acidentes e feridos nas rodovias estaduais do Paraná registrou queda em 2016 na comparação com o mesmo período do ano anterior. Segundo o BPRv, entre janeiro de 2015 e setembro do mesmo ano haviam sido 6.566 ocorrências com 6.471 feridos. No mesmo período deste ano foram 6.240 acidentes e 5.132 feridos, o que significa uma redução de 4,9% e 20,6%, respectivamente.

Outro índice que teve queda foi o de atropelamentos, com variação de -11,5%, passando de 164 casos em 2015 para 164 em 2016. O número de mortes em acidentes, porém, teve um aumento de 3,5%, passando de 447 óbitos no ano passado para 463 neste ano.