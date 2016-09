O Feriado da Independência, que teve início na última quarta-feira e se estendeu até o domingo, apresentou queda no número de mortes tanto em rodovias estaduais quanto em rodovias federais. Ao todo, no feriado deste ano foram 306 acidentes com 288 feridos e 19 mortos. No ano passado, entre os dias 6 e 11 de setembro (o feriado não foi prolongado na maioria das cidades paranaenses) haviam sido 390 ocorrências com 399 feridos e 42 mortos.

Nas rodovias estaduais, os dados do BPRv indicam queda de 70% no número de mortes, de 22% nos acidentes e de 28% nos feridos. Durante o Feriadão, foram registrados em todo o Paraná 134 ocorrências que deixaram 125 feridos e oito mortos. No mesmo feriado do ano passado haviam sido 172 acidentes com 174 feridos e 27 mortes.

Já os dados da PRF indicam queda de 36% no número de mortes, de 28% no de acidentes e de 38% nos feridos. Em 2015 haviam sido 220 ocorrências com 225 pessoas feridas e outros 15 óbitos. Neste ano já foram 172 acidentes que deixaram 163 feridos e tiraram a vida de 11 pessoas.