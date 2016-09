Primavera deve começar com 30ºC em Curitiba

Semana será de alternância de temperaturas altas a amenas na Capital (foto: Franklin de Freitas)

A primavera começa no Hemisfério Sul às 11h21 do dia 22 de setembro. Estação de transição, normalmente tem temperaturas amenas no seu início. Mas neste ano a estação deve começar quente, da mesma forma que os últimos dias de inverno estão com altas temperaturas. A previsão de longo período mostra que Em Curitiba a chegada da primavera pode ter máxima de 33ºC.

Dias e tardes quentes já são frequentes no interior do Estado desde o final do mês passado. Ontem, por exemplo, a máxima no Paraná passou dos 35ºC na região Noroeste. No Norte Pioneiro, divisa com São Paulo, os termômetros passaram dos 33ºC. Curitiba registrou máxima de 28,6ºC.

Hoje, novamente, há previsão de uma tarde de muito calor no Norte, Noroeste e Oeste do Paraná. Na Capital a oscilação hoje vai de 15 a 27 graus. Há possibilidade de ocorrência de chuviscos isolados em Curitiba durante a nnoite.

O calor continua no resto da semana, mas apenas no interior. A partir de amanhã, a parte mais ao Sul do Estado, incluindo

Curitiba e região, devem ter máximas mais amenas, variando entre 20 e 21 graus. As temperaturas voltam a subir no fim de semana, e assim permanecem até a chegada da próxima estação.