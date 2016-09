Quadrilha atuava em Curitiba e cidades vizinhas (foto: Franklin de Freitas)

Cinco pessoas, entre elas duas mulheres, foram presas na última semana, suspeitas de integrar uma quadrilha de roubo de residências durante uma operação policial desencadeada pela Delegacia de Furtos e Roubos (DFR) de Curitiba. Com os suspeitos a polícia apreendeu cinco veículos roubados, quatro armas de fogo, bem como diversos eletrodomésticos, eletrônicos e vestuários levados em assalto.

Ação policial aconteceu em residências situadas nos bairros Estados e Iguaçu, no município de Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Durante as investigações, que seguiram por dois meses, a polícia prendeu outras duas pessoas. O bando é suspeito de cometer vários roubos a residências na capital e região.

As investigações constataram ainda que a quadrilha normalmente abordava as vítimas no momento em que elas entravam ou saiam de sua residência. “Sob extrema violência esses suspeitos invadiam o local, amarravam os proprietários da casa e levavam seus pertences junto com o seu veículo”, conta o delegado operacional da DFR, André Feltes.

A polícia também apreendeu dois revólveres calibre 38 e duas pistolas calibre 380, além de vários objetos oriundos dos roubos.