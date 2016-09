Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção total de grãos pode ser a menor no Brasil desde 2012. Um dos fatores responsáveis por essa queda é o clima. De acordo com Alexandre Nascimento, meteorologista da Climatempo, as condições climáticas podem atrasar o início da semeadura em 2016.

Mas, dos três principais estados produtores de soja do Brasil, por exemplo, o Paraná é o único que não será tão afetado. “A região pode ter clima mais favorável, inclusive em relação à temporada passada, quando teve muita chuva”, diz Nascimento.

O País sofre a influência do fenômeno El Niño desde o ano passado e, agora, deve começar a sentir os efeitos do La Niña, que resfria as águas do Oceano Pacífico, mudando o regime de chuvas.