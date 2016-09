Governo é contra reajuste dos servidores do Judiciário, diz Meirelles

MARIANA CARNEIRO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Henrique Meirelles (Fazenda) afirmou nesta segunda (12) que o governo já definiu posição contrária ao reajuste dos servidores do Judiciário. Ele disse, porém, que o mais importante para a Fazenda é que o limite de gastos seja respeitado. "O governo já definiu sua posição no sentido contrário a esse reajuste do Supremo. Agora, evidentemente essa é uma decisão do Congresso que será respeitada", afirmou Meirelles na chegada a evento organizado pelo jornal "Valor Econômico", em São Paulo.

Meirelles disse que a proposta do PSDB de desvincular o reajuste do judiciário dos aumentos concedidos ao Supremo "pode ser uma solução", mas a decisão será dos parlamentares. "O importante é que o teto dos gastos seja mantido. Como alocar esse teto é uma prerrogativa do Legislativo", disse. "A Fazenda não pretende substituir todos os poderes da República." O ministro ressaltou que a proposta da Fazenda, em tramitação na Câmara, é a limitação do crescimento dos gastos públicos. "A partir daí, a alocação é prerrogativa do Executivo e do Congresso Nacional".

O ministro fez ainda uma breve avaliação da conjuntura. Segundo ele, o setor industrial vem mostrando crescimento e o mais importante é a retomada da confiança, que em sua avaliação se recupera de maneira "pronunciada e forte". Meirelles afirmou ainda que o maior problema do país hoje é a recessão e o desemprego, que se retroalimentam. "O que o país precisa fazer é voltar a crescer e para isso é necessário o equilíbrio das contas públicas, que está na raiz da situação que o país está vivendo."