Haddad diz que adversários colocam voto na frente da vida ao proporem aumento da velocidade

GIBA BERGAMIM JR. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito e candidato à reeleição, Fernando Haddad (PT), decidiu partir para o ataque ao dizer que seus principais adversários colocam o voto antes da saúde ao se referir a propostas de Celso Russomano (PRB), Marta Suplicy (PMDB) e João Doria (PSDB) para aumentar a velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros. Haddad chegou ao ponto de dizer que a decisão seria como um homicídio doloso (com intenção). "É de uma irresponsabilidade o que Marta, Doria e Russomano estão fazendo. É um desserviço à segurança no trânsito, à vida das pessoas, um desserviço ao país. O recado que passa é que o voto vem antes da vida", disse o prefeito durante entrevista ao site Catraca Livre em parceria com o Facebook. Não foi apenas nesse assunto que Haddad fez críticas diretas aos adversários durante a entrevista, poupando apenas a ex-colega de partido, Luiza Erundina (PSOL). Questionado sobre o fato de estar usando sua campanha para abordar temas nacionais como a reforma da Previdência, Haddad questionou os três adversários por não comentarem as mudanças previstas pelo governo Michel Temer (PMDB). Haddad subiu no mesmo carro que Erundina neste domingo (11) durante manifestação que pedia a saída de Michel Temer e novas eleições para presidente. "O problema são as ameaçadas concretas ao trabalhador. Lutamos pelas eleições diretas, sim. O que vejo é que um governo que assumiu agora não só não está atendendo ao programa previsto nas urnas em 2014, estão fazendo o contrário. Não é uma questão nacional, isso vai afetar a vida das pessoas na cidade. Doria e Marta estão se omitindo nessa questão", disse. O prefeito afirmou ter achado a gestão Marta Suplicy (2001 a 2004) boa. Ele fez parte da administração da ex-petista, na secretaria de Finanças. "Acho que a Marta fez um bom governo, nunca deixei de valorizar a gestão dela. Pedi demissão depois que ela começou a querer fazer túnel, ponte estaiada, ideias que não tinham a ver com o que o público mais precisa".