Deputado sai de avião após ser chamado de 'golpista'

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Magno Malta (PR-ES) teve que ser retirado nesta segunda-feira (12) do avião em que estava após discutir com passageiros que o chamavam de golpista. O incidente aconteceu no aeroporto Tancredo Neves, em Minas. Para conter o entrevero, a Polícia Federal foi acionada pelo piloto. Segundo relato do próprio senador, ele e duas passageiras foram levados para a sala da PF. Nas redes sociais, Malta disse que foi chamado de golpistas por ter votado pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Magno Malta disse que o piloto sugeriu que ele deixasse o avião por uma questão de segurança. Visivelmente irritado com o protesto, o senador chamou de "sacanagem" o protesto e disse também que seus críticos estavam contrariados por não ter mais "teta" para mamar. "Um grupo de viúvos de Lula e Dilma ficou gritando 'golpista'", disse o senador, para afastar os rumores de que teria sido detido pela PF. "Esses petistas é que têm que ter medo da Polícia Federal. Esses perdulários, bandidos que assaltaram o Brasil."