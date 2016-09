Alessandro Silva conquista o ouro no lançamento de disco

(foto: Rio 2016/Brandão)

O atletismo reforça a cada dia a condição de esporte mais vitorioso do Brasil nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. O sexto ouro na modalidade veio nesta segunda-feira (12) com Alessandro Silva, que quebrou o recorde Paralímpico do lançamento de disco classe F11, no Estádio Olímpico (Engenhão).

O brasileiro venceu a prova com a marca de 43,06m e ficou um pouco abaixo do recorde mundial de 44,44m, que pertence ao espanhol Alfonso Lopez-Fidalgo. A prata ficou com o italiano Oney Tapia, com 40,89m, e David Casinos Sierra, da Espanha, ganhou o bronze.