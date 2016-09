Plenário da Alep, ontem: manifestantes nas galerias (foto: Franklin de Freitas)

A Assembleia Legislativa aprovou ontem, em primeiro turno, o novo pacote de medidas de ajuste fiscal do governo Beto Richa. As propostas incluem a criação de duas novas taxas sobre a exploração de recursos hídricos (água) e minerais, e a permissão para a venda de imóveis e ações de estatais como Copel e Sanepar. Com as taxas, o governo estima que deve arrecadar R$ 100 milhões anuais. Já no caso das ações, a expectativa é de uma arrecadação de até R$ 2 bilhões. O Estado alega que as medidas são necessárias para garantir recursos para investimentos diante da queda de arrecadação provocada pela crise econômica nacional.

O pacote, encaminhado inicialmente ao Legislativo como uma proposta única, com 15 itens e 153 artigos, acabou sendo dividido em seis projetos diferentes, após queixas dos deputados. Tanto as novas taxas quanto a permissão para a venda das ações e imóveis das estatais foram aprovadas por 28 votos favoráveis e 17 contrários. A proposta prevê ainda a autorização para que o Estado contraia um empréstimo de R$ 150 milhões junto ao Banco do Brasil.

O governo tem pressa na aprovação das propostas já que por se tratar de mudanças na legislação tributária, eles precisam ser votados e sancionados até 30 de setembro para entrarem em vigor já a partir de janeiro de 2017.

A previsão do presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB) é que a votação seja concluída até amanhã de manhã. Para isso, além da votação em primeiro turno, foi realizada uma sessão extraordinária ontem logo após a sessão inicial, quando foram apresentadas mais de 120 emendas aos projetos originais. Com isso, o pacote volta à pauta da Comissão de Constituição e Justiça hoje e deve retornar ao plenário no mesmo dia, à tarde.

A bancada de oposição se posicionou contra o pacote, afirmando que a criação das novas taxas é inconstitucional, além de implicar em aumento da carga tributária. Segundo o líder do bloco oposicionista, deputado Requião Filho (PMDB), leis de outros estados que instituíram cobranças semelhantes estão sendo contestadas na Justiça e já haveria um parecer da Procuradoria Geral da República (PGR) contrário a essas iniciativas. O líder do governo, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), rebateu afirmando que ao contrário da PGR, a Advocacia Geral da União (AGU) já teria dado parecer favorável a esse tipo de taxação. O governista alega ainda que não haverá aumento da carga tributária para empresas e consumidores paranaenses, já que a cobrança sobre a exploração da água será feita apenas sobre a energia elétrica exportada para outros estados.

Galerias - Em relação às ações das estatais, a oposição apontou risco de privatização da Copel e da Sanepar e criticou ainda a intenção do Estado de se desfazer das mesmas em um momento de baixa nas bolsas de valores. “Não podemos permitir a venda de ações da Copel e da Sanepar quando elas estão em baixa”, disse o líder da bancada do PMDB, deputado Nereu Moura.

O líder do governo rebateu, lembrando que o pacote deixa claro que só serão vendidas as ações excedentes, e que a proposta especifica que o Estado manterá o controle acionário das estatais. “Não tem nada de privatização da Copel e da Sanepar e não vai ter. O problema é que as pessoas ouvem dizer e não lêem os projetos”, criticou Romanelli.

Um pequeno grupo de manifestantes formado por estudantes e sindicalistas ocupou as galerias do plenário da Assembleia, para pressionar os deputados a rejeitarem o pacote, sem maiores incidentes.