Revezamento 4x100 classes T42-47 vai do bronze à prata

(foto: Rio 2016/Brandão)

A sessão noturna do atletismo nesta segunda-feira (12) começou com a conquista da prata no revezamento 4x100m classes T42-47. A equipe brasileira medalhista no revezamento foi formada por Renato Nunes da Cruz, Yohansson Nascimento, Petrúcio Ferreira e Alan Fonteles.

Os Estados Unidos venceram a prova, mas acabaram desqualificados. Assim, a Alemanha herdou a medalha de ouro, o Brasil levou a prata e o Japão ganhou o bronze. Com 40s82, os alemães quebraram o recorde Paralímpico.