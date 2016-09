Bateu levou

O prefeito de Curitiba e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT), e o candidato do PMN, Rafael Greca, trocaram acusações em debate realizado na manhã de ontem pelo jornal Gazeta do Povo e transmitido pela internet. Fruet disse que Greca está “ultrapassado” e acusou o adversário de esconder os apoios do governador Beto Richa (PSDB) e do ex-prefeito Luciano Ducci (PSB) em sua campanha. Greca criticou duramente a atual gestão e disse ela “fracassou”.

Imagem

Desde o início, Fruet tentou ligar a imagem do oponente ao governo Beto Richa e dizer que há uma “diferença de postura” entre os dois candidatos. Ele lembrou que Greca condenou a ação da Polícia Militar contra os servidores públicos, na frente da Assembleia Legislativa, em abril do ano passado, e depois aceitou a aliança com o PSDB. Greca voltou a dizer que “quem explica o apoio é quem apoia” e lembrou que o atual prefeito foi eleito em 2012 em uma aliança com o PT. “Você assinou um documento contra o impeachment da Dilma Rousseff”, acusou Greca. Fruet negou que tenha assinado o documento.

Retrovisor

O candidato do PMN disse o oponente “só olha para trás”. “Você fica falando que é o futuro, mas só fica olhando para o retrovisor”, afirmou Greca. “Sua gestão já aconteceu e não deu certo”. O ex-prefeito citou casos de eleitores que teriam dificuldades para chegar ao trabalho, por causa da falta de integração do transporte coletivo, e para obter remédios nos postos de saúde.

Contas públicas

O Tribunal de Contas do Estado vota hoje parecer prévio sobre as contas de 2015 do governador Beto Richa (PSDB). O relator do processo é o conselheiro Ivens Linhares. Após a votação, o parecer prévio do TCE será enviado à Assembleia Legislativa, para análise e votação.

Fracking

Os deputados estaduais aprovaram ontem, Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê a necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para eventuais construções de poços de extração de gás de xisto pelo método do fraturamento hidráulico de rochas – mais conhecido como fracking. Na prática, a “PEC do Fracking” cria uma barreira para futuros empreendimentos que poderão usar o método, estabelecendo a obrigatoriedade de autorização legislativa que já exigida para construções de usinas hidrelétricas, termoelétricas e termonucleares.

Bloqueio

A Vara da Fazenda Pública de Porecatu acatou pedido do Ministério Público e determinou o bloqueio dos bens do prefeito de Prado Ferreira (Norte-Central), Dirceu da Silva Alves (PMDB) e um assessor jurídico do município. Ambos são acusados de improbidade administrativa. Segundo as investigações do MP, o assessor prestou serviços particulares ao prefeito, atuando em demandas nas quais não havia participação do município e, inclusive, defendendo o prefeito em causas contrárias aos interesses da prefeitura. Os bens dos réus foram bloqueados até o valor de R$ 30.600,00.

Fantasma

Também a pedido do MP, a Justiça bloqueou os bens do prefeito de Paranaguá, Edison Kersten (PMDB), da ex-secretária municipal de Administração e Recursos Humanos (atual secretária de Meio Ambiente), Adriana Maia Albini, e de uma ex-servidora comissionada. Os três são acusados pela promotoria de improbidade administrativa. Segundo o MP, o prefeito teria nomeado a servidora comissionada para trabalhar em seu gabinete, mas ela jamais teria desempenhado a função, figurando como “funcionária fantasma” entre setembro de 2015 e março de 2016. Na ação, os promotores pedem a devolução de R$ 24 mil.