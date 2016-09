Salão de Curitiba será na sexta-feira

Instituições educacionais estrangeiras já confirmam presença na 22ª edição do Salão do Estudante, maior evento de educação internacional da América Latina, que acontece na próxima sexta-feira, no Hotel Four Points by Sheraton, em Curitiba. O evento reunirá instituições de países como Argentina, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Portugal e Reino Unido.

O Salão do Estudante é a maior feira de intercâmbio da América Latina. Entre mais de 300 instituições representadas, o evento reúne variedades de cursos no exterior e as melhores empresas de intercâmbio do Brasil. Para quem procura a melhor faculdade internacional ou simplesmente quer fazer um curso de inglês no exterior, tem oportunidades fora do país para todos os gostos e idades. Veja mais no www.salaodo estudante.com.br