Jucepar vai a encontro nacional

O presidente da Junta Comercial do Paraná, Ardisson Akel, participou do 2° Encontro Nacional das Juntas Comerciais (Enaj) em 2016, na sede da Associação Comercial do Pará (ACP), em Belém. Com o tema Registro Mercantil na Era Digital, o evento propôs uma discussão do projeto de digitalização das Juntas Comerciais, que prevê a realização de todo o processo de registro mercantil por meio da internet.

Promovido pela Associação Nacional dos Presidentes de Juntas Comerciais (Anprej), o encontro tem como objetivo apresentar demandas e soluções para regulamentar e padronizar o registro empresarial no País. Além disso, estimula o intercâmbio de experiências e a troca de informações, colaborando na promoção, desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades executadas pelas Juntas Comerciais brasileiras.