Curitiba recebe o 1º Festival de Food Bikes

Comida sobre duas rodas, mobilidade urbana sustentável e gastronomia. A mistura dessas três ideias deu origem ao 1º Festival Food & Bike de Curitiba, que acontece de 14 a 18 de setembro no Shopping Curitiba.

Os produtos estarão divididos em 10 bicicletas e o público poderá escolher entre maçãs, crepes, cafés alcoólicos, sodas, cookies, bolos, macarons, pão de mel e pães. As bikes estarão espalhadas ao redor do Largo Curitiba, que fica no piso L2.

Atrações musicais também vão animar o Festival, na sexta-feira tem música brasileira com a banda Pretô, no sábado a banda Hot Issue canta sucessos de Maroon 5 e no domingo, o produtor sonoro Guilherme Hahn toca as melhores da Radio Treze. O som começa sempre às 18 e vai até às 20 horas.