Daniel Dias volta a ganhar outro ouro para o Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com mais um ouro na noite desta segunda-feira (12), o nadador Daniel Dias continua na busca de se tornar o quarto maior medalhista paraolímpico de todos os tempos. Ele venceu a final dos 50 m livres masculino - S5 com mais de um segundo de vantagem sobre seus adversários, no Estádio Aquático, no Parque Olímpico. Após a quinta conquista na Rio-2016, o nadador brasileiro soma 20 medalhas obtidas em todas as edições que participou da Paraolimpíada. Caso ele chegue ao pódio nas próximas quatro provas em que ainda deve competir, somará 24 premiações e se tornará o quarto nadador mais premiado da história dos Jogos Paraolímpicos. A mais laureada é a norte-americana Trischa Zorn (55), e atrás dela vêm a francesa Béatrice Hess e a alemã Claudia Hengst, ambas empatadas com 25. Todas já se aposentaram da natação. Em 2009, 2012 e 2016, Daniel Dias ganhou o Prêmio Laureus, o mais relevante do esporte, como melhor atleta com deficiência do mundo. JOANA SILVA Na sequência da prova masculina, a brasileira Joana Silva conseguiu a medalha de prata, ao chegar na segunda posição na final da natação feminina nos 50 m - S5. Ela chegou atrás da chinesa Li Zhang e à frente de Bela Trebinova, da República Tcheca. Com a prata de Silva, o Brasil agora soma 35 medalhas na classificação geral da Rio-2016.