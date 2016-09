Inscrições para pontos estão abertas

Feiras de Natal serão abertas no dia 23 de novembro (foto: Franklin de Freitas)

O Instituto Municipal de Turismo de Curitiba (Ctur) abriu na semana pasada as inscrições para interessados em participar da Feira Especial de Natal nas praças Osório e Santos Andrade e da Barraca Tema “Casa do Papai Noel”. Destacada como uma das mais concorridas do calendário da cidade, a Feira Especial de Natal deste ano oferece, ao todo, 86 espaços para barracas.

Serão selecionados produtos artesanais com motivos natalinos, temas turísticos e para presentes, culinária local, gastronomia, apicultura, entidades assistenciais e programas/projetos da Prefeitura Municipal de Curitiba. A Feira Especial de Natal será de 23 de novembro a 23 de dezembro de 2016, e funcionará de segunda a sábado, das 10 às 22 horas e, aos domingos, das 14 às 19 horas, nas praças Osório e Santos Andrade.

A sessão de abertura dos envelopes e da avaliação dos produtos acontecerá nos dias 7 e 10 de outubro de 2016.