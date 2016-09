Mercados promovem a carne suína e o peixe

Peixe e a carne suína ganham semana especial (foto: Franklin de Freitas)

Começou nesta segunda-feira (12) a 4ª Semana da Carne Suína, uma ação da Associação Brasileira de Carne Suína (ABCS), apoiada pelo Sebrae Nacional. Para marcar a data, os supermercados Extra e Pão de Açúcar vão comercializar, até 29 de setembro, o produto com preços em média 20% mais baratos.

De acordo com a ABPA, o brasileiro consumiu mais de 15 quilos dessa proteína em 2015, marca inédita considerando os anos anteriores. Contudo, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o consumo da carne suína ainda é pequeno, representando apenas 14,5% dos hábitos alimentares no Brasil diante de 42,9% mundialmente em relação a outros tipos de carne.

Os clientes do Extra e Pão de Açúcar também poderão conferir os materiais de comunicação com sugestões de receita com a carne suína.

Peixe

Mas a semana também terá promoções de peixe na rede Walmart, com os pescados até 17% mais em conta. A promoção segue até a próxima quinta-feira. A Semana do Peixe, é um evento promovido pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e pelo Comitê da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Compesca/Fiesp).

O hábito de adotar uma alimentação mais saudável aumentou nos últimos anos, impulsionando o consumo de pescados. Contudo, o brasileiro consome menos do que a quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 12.7kg/ano.