A apresentadora Fátima Bernardes foi convidada a ocupar o posto de rainha de bateria da União da Ilha do Governador no desfile do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro em 2017. "É verdade, sim. Ela torce para a escola, só estou esperando a resposta dela", confirmou o presidente da agremiação, Ney Filardi. A jornalista chegará ao carnaval aos 54 anos, mas o presidente garante que isso não é um empecilho. Questionado se a recente separação da apresentadora com seu ex-marido, o jornalista William Bonner, poderia influenciar na resposta de Fátima, Ney respondeu: "É verdade, não sei em que nível se dei o rompimento do relacionamento, ou se isso pode gerar uma certa demora." A escola ainda não pensou em outras opções, mas em caso de uma possível recusa de Fátima, devem chamar uma substituta da própria comunidade.

Cineastas criticam a não indicação de Aquarius para o Oscar

A classe artística reagiu à não indicação de Aquarius para ser o filme brasileiro na disputa pelo Oscar 2017. Ontem, o escolhido pela academia de cinema do país foi Pequeno Segredo, de David Schurmann. “O maior prejudicado não foi nem é Kleber e sua equipe e sim o cinema brasileiro”, escreveu a diretora Anna Muylaert - que havia retirado da corrida seu próprio filme, Mãe Só Há Uma, em apoio ao longa de Kleber Mendonça Filho. "É escandalosa a não indicação de Aquarius para disputar o Oscar, por retaliação política de um ministério e governo ilegítimos", comentou a professora da UFRJ Ivana Bentes. Os semifinalistas serão conhecidos em dezembro, e os cinco indicados são anunciados no dia 24 de janeiro.

Os indicados por outros países para o Oscar 2017:

Alemanha - Toni Erdmann

Arábia Saudita - Barakah Meets Barakah

Armênia - Earthquake

Austrália - Tanna

Áustria - Stefan Zweig: Farewell to Europe

Bélgica - D'Ardennen

Bósnia e Herzegovina - Death in Sarajevo

Coreia do Sul - The Age of Shadows

Croácia - On The Other Side

Cuba - El Acompañante

Egito - Clash

Espanha - Julieta

Finlândia - Hymyilevä Mies

Geórgia - House Of Others

Holanda - Tonio

Hungria - Kills On Wheels

Iraque - El Clásico

Japão - Nagasaki: Memories of My Son

Luxemburgo - La Supplication

Marrocos - A Mile in My Shoes

Nepal - Kalo Pothi

Noruega - The King's Choice

República Dominicana - Flor de Azúcar

Romênia - Sieranevada

Sérvia - Diary of a Train Driver

Suécia - A Man Called Ove

Suíça - Ma Vie de Courgette

Tunísia - The Flower of Aleppo

Ucrânia - Ukrainian Sheriffs

Venezuela - De Longe te Observo

A lista dos 16 filmes brasileiros que estavam inscritos na disputa:

A Bruta Flor do Querer, de Dida Andrade e Andradina Azevedo

A Despedida, de Marcelo Galvão

Aquarius, de Kleber Mendonça Filho

Até Que a Casa Caía, de Mauro Giuntini

Campo Grande, de Sandra Kogut

Chatô - O Rei do Brasil, de Guilherme Fontes

Mais Forte Que o Mundo - A História de José Aldo, de Afonso Poyart

Menino 23: Infâncias Perdidas no Brasil, de José Belisário Franca

Nise - O Coração da Loucura, de Roberto Berliner

O Começo da Vida, de Estela Renner

O Outro Lado do Paraíso, de André Ristum

O Roubo da Taça, de Caíto Ortiz

Pequeno Segredo, de David Schurmann

Tudo Que Aprendemos Juntos, de Sérgio Machado

Uma Loucura de Mulher, de Marcus Ligocki Júnior

Vidas Partidas, de Marcos Schetchman

Youtuber curitibana vai participar de filme

Depois de canais com milhões de inscritos e livros escritos por youtubers com grande sucesso de vendas, agora o YouTube vai partir para o mundo do cinema. Internet - O Filme vai reunir vários youtubers e tem estreia prevista para 23 de fevereiro de 2017. A sinopse do longa não foi divulgada, mas alguns nomes do elenco já foram confirmados, e um deles é o da curitibana Kéfera Buchmann. Além dela, estão confirmados Júlio Cocielo, Felipe Castanhari, Cauê Moura, Bruno Sutter, Pathy dos Reis, Whindersson Nunes e Luba. Os nomes foram confirmados por meio de uma foto publicada no Twitter da Paris Filmes Brasil. O filme será dirigido por Filippo Capuzzi.

Atualização de Pokémon Go vai deixar Pokémon “andar do seu lado”

Quer se sentir ainda mais parecido com Ash Ketchum e ter um Pikachu sempre ao seu lado no game Pokémon Go? Agora, isso é possível. A Niantic anunciou que está liberando, de maneira gradativa, uma atualização para iOS e Android que permite aos usuários escolherem um "monstrinho" para ficar ao seu lado durante todo o jogo. Com isso, além de a interface do jogo ficar mais divertida, será possível ganhar benefícios de acordo com o pokémon escolhido. O pokémon companheiro é a primeira adição de importância no jogo, que se tornou um fenômeno global nos seus primeiros meses após o lançamento.

Silvio Santos simula strip-tease em programa ao vivo

Após visualizar sua imagem no vídeo e ficar insatisfeito, Silvio Santos tirou o paletó, desabotoou parte da camisa, abriu o zíper da calça e simulou um strip-tease ao vivo no meio do auditório, durante o Programa Silvio Santos veiculado na noite do domingo. Enquanto o apresentador tirava a roupa, a plateia gritava "tira, tira!", para entrar na brincadeira. "Roupa branca? Que roupa feia. Escolhi muito mal. Porcaria de roupa. Não quero essa roupa. Sinceramente, não estou gostando, vou mudar de roupa", disse Silvio para a plateia. A produtora do programa invadiu o palco e convenceu o chefe a trocar de roupa no camarim, durante o intervalo comercial.

No bloco seguinte, o apresentador estava com a roupa toda preta e uma gravata borboleta.

Níver do dia

Laura Cardoso

atriz brasileira

89 anos